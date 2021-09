Stand: 20.09.2021 16:48 Uhr Dolgen: Betrunkener Autofahrer reißt Wahlplakate ab

Mit einem Atemalkoholwert von 2,17 Promille hat die Polizei im Kreis Mecklenburgischen Seenplatte einen Mann beim Autofahren und Herunterreißen von Wahlplakaten gestellt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend bei Dolgen in der Region Feldberg. Der 38-Jährige sei auf das Dach seines Wagens gestiegen, um Plakate verschiedener Parteien herunterzuholen. Ein Zeuge rief die Beamten. Diese stellten den Mann, der an vier Stellen Plakate abgerissen haben soll. Der 38-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und das Auto stehen lassen. Weil er beim Wegfahren den Zeugen fast angefahren haben soll, müsse sich der Mann auch wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten, hieß es. | 20.09.2021 16:47