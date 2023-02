Stand: 08.02.2023 05:48 Uhr Dömitz: Leerstehendes Doppelhaus abgebrannt - Ursache unklar

In Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Feuerwehr bis in die Nacht ein leerstehendes Doppelhaus gelöscht. Gemeldet wurde der Brand laut Feuerwehr um kurz vor 17 Uhr. Insgesamt waren sechs Wehren aus den umliegenden Dörfern sowie eine Drehleiter aus Dannenberg im Einsatz. Das Haus konnte jedoch nicht gerettet werden. Es brannte vollständig ab. Nach Angaben der Polizei hat es in Dömitz zuletzt immer wieder gebrannt - zuletzt vor einer Woche in einem leerstehenden dreistöckigen Gebäude.

