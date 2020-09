Stand: 04.09.2020 13:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

Dömitz: Fahrradfahrer stirbt auf der Straße

In Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Freitagvormittag ein Fahrradfahrer auf offener Straße verstorben. Derzeit ist noch unklar, ob eine Sturzverletzung oder ein akutes gesundheitliches Problem Ursache für den plötzlichen Tod des 50-Jährigen war. Eine Anwohnerin hatte den am Boden liegenden Fahrradfahrer entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Trotz längerer Wiederbelebungsversuche durch einen Notarzt, verstarb der Mann. | 04.09.2020 13:32