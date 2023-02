Stand: 08.02.2023 15:04 Uhr Dömitz: Ermittler vermuten Brandstiftungsserie

Die Kriminalpolizei Ludwigslust ermittelt wegen einer mutmaßlichen Brandstiftungsserie in Dömitz. Nach mehreren Bränden in den vergangenen Wochen erhielt sie nach eigenen Angaben von Zeugen vielversprechende Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen. Im Januar waren im ehemaligen Bahnhofsgebäude und im Außenlager eines Geschäfts Feuer ausgebrochen. Letzte Woche hatte ein unbewohntes Wohnhaus in der Bahnhofsstraße gebrannt. Zuletzt war am Dienstag eine leer stehende Baracke an der Roggenfelder Straße ausgebrannt.

