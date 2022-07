Dömitz: Elbe zu flach für beladene Schiffe Stand: 28.07.2022 12:00 Uhr Der Wasserstand der Elbe bei Dömitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist zu niedrig für beladene Schiffe. Die müssen momentan umgeleitet werden.

Der Wasserstand der Elbe liegt derzeit bei Dömitz bei knapp 51 Zentimetern. Damit ist der Wasserstand zu flach für Schiffe, die Güter transportieren. Diese werden nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes derzeit über den Mittellandkanal geleitet.

Regen bei Dresden nötig

Grund für den niedrigen Wasserstand sind die geringen Regenmengen. Eine Besserung erwarten die Experten in frühestens in zwei Wochen. Niederschlag müsse vor allem im oberen Bereich der Elbe - zum Beispiel in Dresden - fallen, so ein Sprecher des Amtes.

