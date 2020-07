Stand: 28.07.2020 07:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Dodow: Enttäuschender Absatz von Bio-Mineralwasser

Das vor rund einem Jahr in Dodow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vorgestellte Bio-Mineralwasser wurde bislang weniger häufig verkauft als vom Unternehmen gehofft. Geplant waren drei Millionen Flaschen pro Jahr, verkauft wurden jedoch nur eine Million. Viele Läden in Norddeutschland haben die Flasche gar nicht im Sortiment. Es sei verwunderlich, dass das Bio-Produkt in der Heimatregion nicht nachgefragt sei, so die Unternehmenssprecherin. Das Mineralwasser kommt aus einem rund 150 Meter tiefen Brunnen im Biosphärenreservat Schaalsee. Es ist das erste Bio-Mineralwasser des Landes. Rund eine Million Euro hat das Unternehmen in das Projekt investiert. | 28.07.2020 07:37