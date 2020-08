Stand: 29.08.2020 10:50 Uhr - NDR 1 Radio MV

Dobbin-Linstow: Polizei stoppt angetrunkenen Jäger

Einen angetrunkenen Jäger hat die Polizei bei Dobbin-Linstow (Landkreis Rostock) aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit einer Langwaffe im Auto unterwegs und per Zufall kontrolliert worden. Ein Test ergab einen Alkoholwert von knapp einem Promille im Blut. Dem 57-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem ging eine Information an die Fahrerlaubnis- und die Jagdbehörde. Er muss 500 Euro Bußgeld zahlen, erhielt außerdem einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. | 29.08.2020 10:48