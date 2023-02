Stand: 26.02.2023 19:36 Uhr Dobbertin: Auto brennt nach Baum-Unfall - Fahrer stirbt

Bei einem missglückten Überholmanöver zwischen Krakow am See (Landkreis Rostock) und Dobbertin (Ludwiglust-Parchim) ist ein 21-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte der Fahrer am Sonntag mehrere Autos überholt, in einer Kurve aber die Gewalt über seinen Wagen verloren. Sein Auto kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und begann zu brennen. Mehrere Ersthelfer holten den Schwerverletzten noch aus dem Wagen, dennoch starb er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Straße musste für drei Stunden gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.02.2023 | 06:00 Uhr