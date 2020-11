Stand: 12.11.2020 07:04 Uhr Divitz-Spoldershagen: Haus abgebrannt - 180.000 Euro Schaden

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Divitz-Spoldershagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Mittwochnachmittag ein Schaden von rund 180.000 Euro entstanden. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses, ein 81-jähriges Ehepaar, hatten den Brand erst durch den Hinweis eines Nachbarn bemerkt, konnte sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der bewohnte Teil des Hauses bereits in voller Ausdehnung. | 12.11.2020 07:02