Stand: 22.09.2020 15:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Disziplinarstatistik: Gegen 139 Polizisten wird ermittelt

Seit Monaten ist die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder in den Schlagzeilen - vor allem wegen rechtsextremer Chats oder unerlaubter Abfragen am Polizei-Computer. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) geht jetzt in die Offensive. Erstmals hat er eine Statistik über die Displinarverstöße in der Landespolizei vorgelegt. Auf diese Weise wolle er Transparenz schaffen und zeigen, dass von den 6.000 Polizisten mindestens 98 Prozent ihren Dienst Tag für Tag tadellos erledigten, so Caffier am Dienstag in Schwerin.

18 Fälle wegen Verstößen gegen politische Treuepflicht

Aus den vom Innenminister vorgelegten Zahlen ergibt sich folgendes Bild: Aktuell laufen 139 Diszipliniarverfahren gegen Beamte. Jedes Verfahren sei eines zu viel, sagte Caffier, aber für einen Generalverdacht gegen die Polizei bestehe kein Anlass. 30-Mal haben Beamte demnach gegen den Datenschutz verstoßen, indem sie beispielsweise unerlaubt auf den Polizeicomputer zugegriffen.

In 18 Fällen geht es um den Verstoß gegen die politische Treuepflicht. Das seien auch die Fälle im Umfeld des rechtsextremen Netzwerks Nordkreuz und weiterer rechtsextremer Chatsgruppen. 13-Mal wird intern wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Auffällige Polizisten sollen schneller entlassen werden können

Caffier will, dass das Land künftig besonders auffällige Polizisten schneller entlassen kann - per Ministeriumsentscheid - und nicht erst auf eine Entscheidung des Gerichts warten muss. Mit der Disziplanarstatistik will Caffier auch nach innen das Signal setzen, dass Polizisten sich an die Beamtenpflichten zu halten haben. Der Minister will die Statistik einmal pro Jahr vorlegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.09.2020 | 15:00 Uhr