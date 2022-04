Stand: 23.04.2022 13:38 Uhr Dishley: 22.000 Euro Sachschaden durch Verkehrsunfall

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte bei Dishley ist am Samstagmorgen ein Auto in einen Radlader gefahren. Der 39-jährige Autofahrer hatte laut Polizei die Vorfahrt missachtet, daraufhin kollidierte sein Wagen mit der Radladerschaufel und auch noch mit einem anderen Auto, dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro. Die Landstraße 273 musste für ca. anderthalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die freiwilligen Feuerwehren Friedland und Bresewitz waren mit 14 Kameraden vor Ort, um die Polizei zu unterstützen. | 23.4.2022 13:38

