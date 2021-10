Stand: 29.10.2021 18:11 Uhr Dirk Fey neuer Propst in Propstei Rostock

Die Kirchenkreissynode Mecklenburg hat Pastor Dirk Fey aus dem ostmecklenburgischen Wanzka zum neuen Propst für die Propstei Rostock gewählt. Der 44-jährige wurde im dritten Wahlgang mit 35 von 48 gültigen Stimmen der gesetzlichen 55 Synodenmitglieder gewählt. Fey folgt auf Propst Wulf Schünemann, dessen Amtszeit am 30. April 2022 endet. Die zweite Kandidatin, die Hamburger Pastorin Anne Arnholz, stand im dritten Wahlgang nicht mehr zur Wahl. Das Propstamt wird im Kirchenkreis Mecklenburg derzeit von einer Pröpstin und drei Pröpsten gemeinsam wahrgenommen. Sie haben ihren Sitz in Wismar, Parchim, Rostock und Neustrelitz. Die Pröpste sind jeweils zuständig für ihr Seelsorgegebiet und für gemeinsame Aufgaben im Kirchenkreis wie Verwaltung, Diakonie, Dienste und Werke. Zum Kirchenkreis Mecklenburg gehören 220 Gemeinden mit 157.000 Mitgliedern. Mecklenburg ist einer von 13 Kirchenkreisen in der Nordkirche. | 29.10.2021 18:10

