Direkte Demokratie: Bürgerbegehren über einen Bolzplatz Stand: 23.04.2023 11:11 Uhr Mit einem Bürgerbegehren soll heute der Streit um einen Bolzplatz im kleinen Wüstenfelde entschieden werden. Bevor diese Form direkter Demokratie möglich wurde, mussten einige Hürden genommen werden.

Knapp 4.000 Bürgerinnen und Bürger der Kleinstadt Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) dürfen heute bei einem Bürgerbegehren darüber abstimmen, ob im Dorf Wüstenfelde ein Teil der gemeinschaftlich genutzten Dorfwiese verkauft werden darf. Auf ihr wird vor allem Fußball gespielt. Wüstenfelde, etwas außerhalb gelegen, ist ein Ortsteilen von Loitz, in dem rund 20 Familien leben. Im September 2021 beschloss die Loitzer Stadtvertretung, einen Teil der kommunalen Wiese zu verkaufen. Interessiert an der Fläche sei jemand, der aus Berlin mit seiner Familie nach Wüstenfelde zurückkehren und dort ein Haus bauen will, hieß es.

Gerichtsbeschluss macht den Weg frei

In Wüstenfelde stieß der Beschluss auf Widerstand. Für die Einwohner bliebe dann nur jenes Areal, das unter anderem wegen einer eingezäunten Sammelgrube schlecht zu nutzen wäre. Mehrere Bürgerinnen und Bürger Wüstenfeldes taten zu sich zusammen und sammelten Unterschriften, um per Bürgerbegehren über die Zukunft ihres Bolzplatzes entscheiden zu lassen. Die Loitzer Stadtvertretung lehnte es ab – hinter verschlossenen Türen. Im Übrigen, sei es der Stadtvertretung wichtig, einerseits die Dorfgemeinschaft zu erhalten, andererseits Zuzug zu ermöglichen, so Herbert Rösicke, der Präsident der Stadtvertretung, da bedürfe es einiger Kompromissbereitschaft. Die Bolzplatz-Freunde zogen vor das Verwaltungsgericht - und verloren zunächst. Das Oberverwaltungsgericht aber hatte kaum Zweifel, dass das Bürgerbegehren rechtens ist. Darum stimmte die Loitzer Stadtvertretung ein zweites Mal darüber ab und ließ es mit knapper Mehrheit zu.

Abstimmung nicht nur in Wüstenfelde

Damit der Bolzplatz nicht verkauft wird, muss es beim Bürgerbegehren mehr Ja- als Nein-Stimmen geben. Und die absolute Zahl der Ja-Stimmen muss mindestens 25 Prozent der knapp 4.000 Wahlberechtigten in Loitz mit allen seinen zehn Ortsteilen entsprechen. Denn abgestimmt wird nicht nur im kleinen Wüstenfelde. Für die Bolzplatz-Freunde bleiben die Hürden also hoch.

