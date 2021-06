Stand: 31.05.2021 12:54 Uhr Digitalisierungskongress "NOERD" beginnt

In Mecklenburg-Vorpommern startet heute der zweite Digitalisierungskongress des Landes, die "NOERD". 14 Tage lang gibt es Vorträge und Workshops rund um den digitalen Wandel in MV. Corona-bedingt findet die "NOERD" in diesem Jahr nur im Internet statt. Jeder kann sich jederzeit in die Veranstaltungen reinklicken, zuhören, mitdiskutieren - meist von 9 bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Digitalisierungskongress wird durch das Land Mecklenburg-Vorpommern organisiert: www.digitalesmv.de. | 31.05.2021 12:55