Digitaler Corona-Impfausweis startet holprig in MV Stand: 14.06.2021 11:28 Uhr Wer gegen das Coronavirus geimpft ist, soll in Mecklenburg-Vorpommern jetzt einen digitalen Nachweis bekommen können - gerade zum Anfang funktioniert das aber noch nicht überall.

Zusätzlich zum gelben Impfpass soll es in Mecklenburg-Vorpommern von heute an auch den digitalen Corona-Impfnachweis geben. Geimpfte können damit ihren Status sowie Impfdaten und Impfstoffe auf ihrem Smartphone speichern. Allerdings gibt es noch technische und organisatorische Probleme.

Ausgesruckte Import-Codes fürs Smartphone

Um den digitalen Impfausweis auf dem Smartphone zu aktivieren, benötigen Geimpfte ein ausgedrucktes Dokument mit einem QR-Code oder Barcode. Mithilfe der Codes wird das E-Zertifikat in geeignete Apps importiert. Doch längst nicht alle Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern können dieses Dokument anfertigen, weil sie noch nicht an das dafür vorgesehene System angeschlossen sind. Das sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes, Axel Pudimat.

Noch keine Zertifikate bei den meisten Ärzten

Im Impfzentrum des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in Trollenhagen aber auch im Impfzentrum des Kreises Vorpommern-Greifswald sowie im Kreis Ludwigslust bekommen die frisch Geimpften derzeit noch keine Zertifikate. Auch bei den meisten Hausärzten gibt es noch keine digitalen Codes. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung teilte am Montagvormittag mit, Haus- und Fachärzte könnten digitale Impfzertifikate noch nicht ausstellen, außer, wenn sie in Modellvorhaben eingebunden sind. Derzeit werde die technische Infrastruktur vorbereitet.

