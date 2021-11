Diese Weihnachtsmärkte in MV können 2021 stattfinden Stand: 08.11.2021 15:41 Uhr Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern können 2021 wieder öffnen. Hier finden Sie die Übersicht. Für Innenräume gilt die 3G-Regel. Eine pauschale Test- oder Maskenpflicht gibt es nicht.

Nachdem die Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern 2020 durch die Corona-Pandemie ausfallen mussten, können sie dieses Jahr stattfinden. Allerdings gelten auch einige Auflagen. Für Innenräume gilt laut Angaben der Landesregierung die 3G-Regel. Nur Geimpfte, Genesene und Getestete haben dort Zugang. Außenbereiche der Märkte sind demnach für alle geöffnet, solange die notwendigen Abstände gewahrt werden.

Dazu müssen Betreiber ein Hygienekonzept bei den zuständigen Gesundheitsämtern vorlegen. Die Behörden können Maßnahmen wie beispielsweise Masken- oder Testpflicht für einzelne Bereiche anordnen.

Eine Übersicht aller Weihnachtsmärkte 2021 in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier auf unserer Karte. Alle Informationen über Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern haben wir für Sie auch in einer Lister zusammengefasst.

Rostocker Weihnachtsmarkt: Außenbereiche ohne Test- und Maskenpflicht

Ab dem 22. November soll in Rostock traditionell der größte Weihnachtsmarkt des Landes stattfinden. Die Veranstalter haben am Montag das Sicherheitskonzept vorgestellt, das zusammen mit dem Land, dem Gesundheitsamt und den Ordnungsbehörden der Stadt erstellt worden ist. Außenbereiche sollen demnach frei zugänglich sein. Auch soll es dem Konzept zufolge keine Test- und oder Maskenpflicht geben. Ausnahmen gelten für die Fahrgeschäfte an der Fischerbastion. Dieser Bereich soll eingezäunt und die Besucher gezählt werden. Maximal 2.200 Besucher sollen zeitgleich für dieses Areal zugelassen werden. Rund 180 Händler und Fahrgeschäfte sind in diesem Jahr insgesamt dabei - etwa 20 Prozent weniger als sonst. Auf dem Neuen Markt wird es keine Bühne geben, auch die Stände in der Langen Straße fallen weg.

3G-Regel für Innenbereiche

In den Innenbereichen, wie zum Beispiel im Glühweinzelt, gelten die bekannten 3G-Regeln. Inga Knospe, Geschäftsführerin der Großmarkt GmbH, weist darauf hin, dass man sich Änderungen am Hygienekonzept vorbehalte, sofern eine Anpassung an das aktuelle Infektionsgeschehen nötig wird.

Der erste Weihnachtsmarkt wird aufgebaut

In Rostock läuft bereits der Aufbau des Weihnachtsdorfes am Brink. Auch Warnemünde soll einen eigenen Markt bekommen. Der Güstrower Markt lädt rund ums Rathaus mit Kinderkarussell, Kunsthandwerk, Glühwein und Süßigkeiten vom 10. bis 19. Dezember ein. Es wird Maske getragen und die Buden bekommen Plexiglasscheiben.

Die Regeln für den Wismarer Weihnachtsmarkt sollen an die aktuelle Corona-Lage angepasst werden. Er soll vom 23. November bis zum 22. Dezember stattfinden. Bis zum 30. Dezember stehen die Buden auf dem Schweriner Marktplatz. Rummel und ein Bühnenprogramm können Besucherinnen und Besucher des Neubrandenburger Weberglockenmarktes vom 24. November bis zum 22. Dezember erwarten.

