Diese Menschen aus MV wählen den Bundespräsidenten Stand: 12.02.2022 06:00 Uhr Am Sonntag wählt die Bundesversammlung den nächsten Bundespräsidenten. Neben Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier treten drei weitere Kandidaten an. Diese 32 Menschen aus MV dürfen mit abstimmen.

von Anna-Lou Beckmann, NDR 1 Radio MV

Mehr als 1470 Wahlmänner und -frauen kommen am Wochenende in Berlin für die Wahl des Bundespräsidenten zusammen. Frank-Walter Steinmeier möchte dort grünes Licht für seine zweite Amtszeit bekommen. Die Stimmen der SPD, FDP und der Grünen gelten ihm als sicher, genauso wie die einiger Befürworter in den Reihen der CDU und CSU. Die Linken stellen mit dem 65-jährigen Gerhard Trabert einen parteilosen Gegenkandidaten. Für Wirbel im Vorfeld sorgte die AfD-Nominierung von mittlerweile Ex-CDU Mann Max Otte.

Für MV dabei: Ex-Kanzlerin Angela Merkel und Schlagersänger Roland Kaiser

Regulär gewählt wird der Bundespräsidenten alle fünf Jahre von der Bundesversammlung. Das Gremium besteht aus allen Bundestagsabgeordneten sowie in gleicher Anzahl von den Landtagen entsendeten Delegierten. Auf den Vorschlagslisten aus Mecklenburg-Vorpommern finden sich prominente Gesichter. So schickt die CDU-Fraktion unter anderem Angela Merkel als Wahlfrau nach Berlin. Mit der Nominierung wolle sich die CDU "auch ein klein wenig bedanken, für das, was sie für das Land getan hat", sagte Fraktionschef Liskow. Die Nordost-SPD hat sich dafür entschieden, wieder Ronald Keiler, eher bekannt unter seinem Künstlernamen Roland Kaiser, für die Wahl des Bundespräsidenten zu entsenden. Der Schlägersänger sei sozial sehr engagiert und eng mit der SPD im Land verbunden, so Fraktionschef Julian Barlen, der ebenfalls am Sonntag dabei ist.

Erster Karnevalist, der den Bundespräsidenten wählen darf, kommt aus MV

Die Sozialdemokraten haben außerdem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zur Wahlfrau gemacht. Nachdem ihr Amtsvorgänger Erwin Sellering (SPD) kurzfristig absagte, springt nun Parteifreund Lutz Scherling ein. Der pensionierte Beamte aus Schwerin sorgt für ein Novum: Nach eigener Aussage ist er der erste Karnevalist, der einen Bundespräsidenten wählen darf. Zumindest habe das eine Nachfrage beim Bund Deutscher Karneval ergeben, der immerhin 2,6 Millionen Mitglieder hat, und dessen Vizepräsident Scherling selbst ist. "Das ist unglaublich! Ich bin angespannt und zugleich aufgeregt!", so Scherling auf NDR-Nachfrage. Ähnlich zeigt sich auch Jördis Frommhold. Die Chefärztin der MEDIAN Klinik Heiligendamm hat ebenfalls ein "Ticket nach Berlin" von der SPD bekommen. "Ich bin total gefesselt und mega stolz, für MV mitfahren zu dürfen. Ich bin ganz euphorisch. In der Pandemie ist so ein Ergebnis endlich mal wieder ein schöner Moment", so Frommhold vor ihrer Abfahrt nach Berlin. Mit dabei ist auch Jura-Studentin Lilly Blaudszun. Die 21-Jährige war eine der engsten Begleiterinnen im Wahlkampf von Manuela Schwesig. Niemand geringeres als Frank-Walter Steinmeier persönlich hat sie in die Partei geholt. "Ich freue mich darüber, dass bei dieser Bundesversammlung auch junge Menschen mit wählen dürfen und bin dankbar, ein Teil davon zu sein", so Blaudszun. Eigentlich wäre sie nur als Ersatz mitgefahren.

"Ein besonderer Moment der Demokratie"

Nachdem Fraktionsvorsitzender Harald Terpe (Bündnis 90/Die Grünen) sich krank gemeldet hat, wird Landtagsabgeordnete Anne Shepley mit darüber abstimmen, wer künftig im Schloss Bellevue sitzt. Als Delegierte aktiv mitstimmen zu dürfen, Teil der Bundesversammlung zu sein, sei für sie etwas Besonderes. "Dieses Gremium ist absolut einzigartig. Es ist ein besonderer Moment der Demokratie, wenn so viele Menschen aus ganz Deutschland kommen." Ähnlich sieht das auch Franz-Robert Liskow, Fraktionsvorsitzender der CDU, der neben Ex-Kanzlerin und Ex-Innenminister Torsten Renz, von den Christdemokraten nominiert wurde: "Da fühlt man sich stolz, das höchste Amt in Deutschland mitwählen zu dürfen."

Keine Abgeordneten der AfD-Fraktion

Auch wenn es für Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) schon die dritte Bundesversammlung ist, fühle sie sich geehrt. Mir ihr sollte eigentlich Sänger Dirk Zöllner für die Linke nach Berlin fahren. Da er Corona-bedingt passen muss, rutscht Fraktionsvorsitzende Jeannine Rössler nach. "Es ist eine absolute Auszeichnung dabei sein zu dürfen", meint René Domke (FDP), der von seiner Fraktion nach Berlin geschickt wurde. "Eine unglaubliche Aufgabe", die Domke mit Demut ausfüllen wolle. Die AfD-Fraktion hat darauf verzichtet, Abgeordnete für die Bundesversammlung zu entsenden. Stattdessen für sie in Berlin: Die Parteimitglieder, Werner Molik, ein Usedomer Hotelier, und Dieter Beck, der bei Loitz ein Unternehmen für Kabeltechnik führt. Auch letzterer zeigt sich glücklich, ob der Aufgabe. "Es ist mir eine Ehre, an der Wahl unseres Staatsoberhauptes teilnehmen zu dürfen", so Beck.

Wahl nur mit negativem PCR-Test

Doch bis es soweit ist, liegt nicht nur die Anreise nach Berlin vor den 32 Wahlfrauen und -männern aus Mecklenburg-Vorpommern. Alle Anwesenden müssen vor Ort noch einen PCR Test machen, der negativ sein muss, um wählen zu dürfen. Für den Ernstfall haben alle Landtagsfraktionen Ersatzkandidaten mit nach Berlin geschickt. Corona bringt weitere Neuerungen für die Wahl zum Bundespräsidenten: Erstmals findet der Vorgang nicht im Plenarsaal des Bundestages, sondern im Paul-Löbe-Haus statt. Dort könnten die Abstände gewährleistet werden.

