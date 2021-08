Diese Corona-Regeln gelten momentan in Schwerin Stand: 21.08.2021 09:51 Uhr Drei Tage hat Schwerin eine Inzidenz von mehr als 50 und wird somit auf der Corona-Ampel der Landesregierung als "Orange" ausgewiesen. Deshalb gelten von Freitag an wieder strengere Corona-Regeln.

Auch wenn die risikogewichtete Corona-Karte für Mecklenburg-Vorpommern am Freitag für Schwerin wieder "gelb" auswies, gelten die stregeren Regeln weiter. Die Corona-Regeln werden bei Erreichen einer neuen Ampelstufe jeweils angepasst. Für eine Verschärfung der Maßnahmen muss die Einstufung mindestens drei Tage lang dauerhaft in einer höheren Stufe liegen, für eine Entschärfung muss der Wert konstant fünf Tage in Folge bei "gelb" oder "grün" liegen. Die Maßnahmen fallen jedoch nicht ganz so einschneidend aus, wie vorgesehen.

Seit Freitag wieder Maskenpflicht an Schulen

Erst am vergangenen Montag wurde die bisher bestehende Maskenpflicht in den Schulen landesweit aufgehoben. Zwei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres wurde dies von vielen Seiten begrüßt. Nun muss nach Rostock auch in den Schulen in Schwerin wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden – sowohl innerhalb des Schulgebäudes als auch in den Außenbereichen. Das gilt auch für Horte.

Beschränkung der Besucherzahl in Pflegeheimen

Außerdem dürfen in vollstationären Pflegeeinrichtungen mit aktivem Infektionsgeschehen höchstens zwei Besucherinnen oder Besucher je Bewohnerin oder Bewohner gleichzeitig die Einrichtung betreten. Es müssen jedoch keine Personen für Besuche festgelegt werden.

Dieses gilt auch für besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderung sowie für Angebote für Menschen mit Behinderung. Das Personal muss in vollstationären Pflegeeinrichtungen mindestens dreimal wöchentlich getestet werden.

Testpflicht für Ungeimpfte ab 23. August

Nicht nur in Rostock, sondern auch in Schwerin benötigen Ungeimpfte ab dem 23. August nun einen negativen Test für den Besuch bestimmter Innenbereiche.

körpernahe Dienstleistungen (Friseur, Kosmetikstudio, Tattoo Studio, Nagelstudio usw.)

im Sportbereich (Fitnessstudio, Schwimmhallen, Tanzschule, vereinsbasierter Sportbetrieb usw.)

Kulturbereich (Kino, Theater, Oper, Konzerte, Galerien, kulturelle Ausstellungen, Museen usw.)

in den Lesesälen der Bibliotheken und Archive, Musik- und Jugendkunstschulen im Innenbereich

Freizeitbereich (Innenbereiche von Zirkus, Zoo, Tier- und Vogelpark, Indoor-Spielplätze, Indoor- Freizeitbereich)

Tourismus (Fahrgastschifffahrt, Reisebusveranstaltungen)

Fahrschulen

Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen

soziokulturelle Zentren

Jagdschulen und ähnliche Einrichtungen

Messen im Innenbereich

Innenbereiche Gaststätte, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen

Beherbergung

Veranstaltungen und Versammlungen im Innenbereich

Von der Testpflicht ausgenommen sind Genesene, vollständig Geimpfte, Kinder bis 6 Jahre und Schülerinnen und Schüler, da diese sowieso regelmäßig in der Woche getestet werden. Die Befreiung der Schülerinnen und Schüler gilt allerdings nicht für den Besuch von Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie für das Betreten und den Besuch von Personen in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen.

