Diese Corona-Lockerungen treten heute in MV in Kraft Stand: 01.06.2021 06:09 Uhr Keine Masken auf Schulhöfen, größere private Treffen und geöffnete Fitnessstudios - weitere Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen sind in Kraft getreten.

Wegen des Rückgangs der Corona-Neuinfektionen werden in Mecklenburg-Vorpommern weitere Schutzvorschriften gelockert: Nach der Corona-Landesverordnung dürfen sich jetzt zehn Menschen aus maximal fünf Haushalten treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre, zweifach Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden.

Mehr und größere Veranstaltungen möglich

Auf Schulhöfen wird die Maskenpflicht aufgehoben, an Hochschulen gibt es wieder erste Präsenzveranstaltungen. In sämtlichen Bibliotheken können Lesesäle wieder benutzt werden. Auch kulturelle Veranstaltungen sind wieder möglich - im Freien mit maximal 250 Teilnehmern, in geschlossenen Räumen höchstens mit 100. Es gilt eine und Sitzplatzpflicht. Versammlungen unter freiem Himmel sind jetzt mit bis zu 200 Teilnehmern zulässig.

Freibäder und Fitnessstudios wieder offen

An Trauungen und Beisetzungen können nun bis zu 30 Menschen teilnehmen. Vereinssport kann auch wieder draußen betrieben werden. Dabei sind höchstens 25 Teilnehmer erlaubt. Beim Indoor-Sport beträgt die Personenobergrenze 15 Teilnehmer. Auch Freibäder und Fitnessstudios können seit heute wieder öffnen. Im eingeschränkten Umfang dürfen auch wieder Schulabschlussveranstaltungen und Zeugnisübergaben stattfinden. Gaststätten müssen ab sofort nicht mehr ab Mitternacht schließen: Die Sperrstunde für die Gastronomie entfällt.

