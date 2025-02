Diese Abgeordnete aus MV ziehen in den neuen Bundestag ein Stand: 24.02.2025 09:41 Uhr Von den 13 Abgeordneten kommen fünf von der AfD, drei von der CDU, zwei von der SPD, zwei von der Linke und eine von den Grünen. Bislang kamen 16 Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern.

Aus der Bundestagswahl 2025 ist in Mecklenburg-Vorpommern die AfD vor der CDU als Siegerin hervorgegangen. Sie gewann alle sechs Wahlkreise. Jedoch ziehen nach der Wahlrechtsreform nicht wie bislang alle Direktkandidaten in den Bundestag ein, da nicht alle Direktmandate durch Zweitstimmen gedeckt sind. Für Steffi Burmeister im Wahlkreis 14 (Rostock-Landkreis Rostock II) reichte es nicht für den Einzug. Von den 13 Abgeordneten kommen fünf von der AfD, drei von der CDU, zwei von der SPD, zwei von der Linke und eine von den Grünen.

Der Landesvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, zieht als Direktkandidat in den Bundestag ein. Der 54-Jährige ist seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag.

2016 zog Christoph Grimm in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ein. Bei der Landtagswahl 2021 kandidierte er nicht erneut und schied somit aus dem Landtag aus.

Dario Seifert zieht ebenfalls für die AfD in den Bundestag ein. Der 30-jährige Stralsunder gewann den ehemaligen Wahlkreis von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Enrico Komning ist seit 2014 Mitglied der AfD, seit 2017 sitzt er für seine Partei im Bundestag. 2019 übernahm der 56-Jährige die parlamentarische Geschäftsführung der der AfD-Bundestagsfraktion.

Ulrike Schielke-Ziesing ist seit Oktober 2017 Mitglied im Bundestag und zieht nun als Direktkandidatin ein.

Philipp Amthor zieht als einer von drei Abgeordneten für die CDU aus Mecklenburg-Vorpommern in den Bundestag ein. Der 32 Jahre alte Jurist führte die CDU-Landesliste an.

Simone Borchardt gehört dem Bundestag seit 2021 an und zieht nun über die Landesliste ein zweites Mal ein.

Zum ersten Mal zieht Georg Günther in den Bundestag ein. Der 36-Jährige war seit 2019 Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss des Kreistages Vorpommern-Rügen.

Seit 2021 ist Reem Alabali-Radovan SPD-Mitglied und Abgeordnete im Bundestag. Bei dieser Wahl trat sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei in Mecklenburg-Vorpommern an.

Der 57-jährige Frank Junge ist seit dem Jahr 2013 Mitglied des Bundestags. Der Wismarer hatte 2021 das beste Erststimmen-Ergebnis der SPD in ganz Ost-Deutschland.

Dietmar Bartsch verpasste zwar knapp das Direktmandat in Rostock, zieht aber als Abgeordneter in den Bundestag ein. Zusammen mit Bodo Ramelow aus Thüringen und Gregor Gysi aus Berlin wollte Bartsch beim Projekt "Silberlocke" jeweils ein Direktmandat holen.

Ina Latendorf zieht über die Landesliste erneut in den Bundestag ein. Die 53-jährige gebürtige Greifswalderin gehört dem Parlament seit 2021 an und war in der vergangenen Legislaturperiode unter anderem Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.

Claudia Müller zieht als einzige Abgeordnete für die Grünen aus Mecklenburg-Vorpommern in den Bundestag ein. Für die 43-Jährige wird es ihre dritte Legislaturperiode.

Bundestag nach Reform kleiner

Der neue Bundestag wird wegen der Wahlrechtsreform deutlich schlanker sein. Die Zahl der Abgeordneten wurde auf 630 begrenzt - mehr als 100 weniger als aktuell. Dafür fallen die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate weg. Nun kommen mit Erststimme gewählte Kandidaten nur noch in den Bundestag, wenn ihre Partei auch genügend Zweitstimmen hat. Bundesweit gewannen zahlreiche Politiker ihre Wahlkreise und kommen dennoch nicht in den Bundestag. Dies betraf vor allem Politiker der Union.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.02.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl