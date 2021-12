Stand: 10.12.2021 08:00 Uhr Dierhagen: Schwerverletzter flieht zu Fuß vom Unfallort

In Dierhagen im Kreis Vorpommern-Rügen ist ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten, hat einen schweren Unfall verursacht und ist danach davongelaufen. Der 42-Jährige stieß mit dem Wagen einer entgegenkommenden 35-Jährigen zusammen, die ebenfalls schwer verletzt wurde. Als die Polizei eintraf, war der 42-Jährige nicht mehr am Unfallort. Er kehrte aber nach etwa einer halben Stunde wieder zurück. Ein Atemalkoholtest bei ihm habe einen Wert von 2,35 Promille ergeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. | 10.12.2021 8:00

