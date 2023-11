Die letzten Erdbeeren aus MV: Ernte endet so spät wie nie Stand: 05.11.2023 06:43 Uhr In Rövershagen bei Rostock werden heute die letzten Erdbeeren des Jahres im Land geerntet. So spät wie nie zuvor. Ende April war dort - auf Karls Erdbeerhof - bereits der Saisonauftakt erfolgt.

Insgesamt bauen knapp 30 Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern auf 660 Hektar Erdbeeren an. Die meisten ausschließlich im Freiland. Dort war bereits im Juli Ernteschluss. Karls Erdbeerhof am Stadtrand von Rostock gilt mit 250 Hektar als der mit Abstand größte Betrieb. Dort wachsen Erdbeeren verstärkt auch in Folienzelten, in sogenannten Stelagen, heran. So können die Früchte auf Augenhöhe gepflückt werden. In diesem Jahr kamen dabei auch zunehmend Roboter zum Einsatz.

Gutes Erntejahr in MV

Fast alle Anbauer in MV sprechen von einem guten Erntejahr. Konkrete Zahlen liegen derzeit aber noch nicht vor. Allein bei Karls Erdbeerhof in Rövershagen wird mit über 6.000 Tonnen gerechnet. Rund ein Drittel der Früchte wird frisch verkauft. Der Rest wird weiter verarbeitet - unter anderem zu Marmelade oder Saft. Nach dem "Erntefinale" in Rövershagen werden morgen die letzten Früchte für dieses Jahr direkt auf dem Hof oder an mobilen Ständen im Umfeld verkauft.

