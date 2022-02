Die Vermessung des Durchschnittssoldaten - Pilotprojekt startet Stand: 18.02.2022 07:01 Uhr Weil die Größentabellen für Bundeswehrkleidung veraltet sind, müssen neue Datensätze her. 350 Soldatinnen und Soldaten werden dafür derzeit an der Marinetechnikschule in Parow per Laserverfahren gescannt.

von Katharina Kregel, NDR Mecklenburg-Vorpommern

Nur mit Unterhose und Badekappe bekleidet steht Morten Urbaans in einer kleinen Kabine. Zunächst muss er einfach nur gerade stehen und die Arme seitlich hängen lassen. Danach heißt es: Arme anspannen und Fäuste ballen. Dann muss er einen Arm nach vorne strecken. Zuletzt sitzt er auf einem kleinen Höckerchen, eine Hand nach vorne gestreckt, eine geschlossen. Der 20-Jährige muss lachen. "Das ist schon mal etwas anderes als das Tagesgeschäft", sagt er. Morten Urbaans ist einer der Soldaten, die derzeit an der Marinetechnikschule Parow im Landkreis Vorpommern-Rügen vermessen werden – und zwar per Laserverfahren. Über drei Millionen Datenpunkte pro Person liefert der Scan. Heraus kommt ein dreidimensionaler Avatar, der sein Vorbild millimetergenau darstellt.

2.500 Menschen sollen gescannt werden

Es ist ein großer Aufwand, den die Bundeswehr hier betreibt. Allein in Parow werden 350 Personen vermessen, bis Mitte 2023 sollen es insgesamt 2.500 Angehörige von Luftwaffe, Herr und Marine sein. Rund 20 Minuten dauert das Scannen. Vorher werden die Soldaten und Soldatinnen nach Herkunft, Tragegewohnheiten und Konfektionsgrößen befragt. Diese umfangreiche Datenerhebung ist einmalig in der Geschichte der Bundeswehr. "Bisher greifen wir teilweise noch auf Messungen aus den 80er und 90er Jahren zurück", sagt Dr. Carsten Zimmermann vom Wehrwissenschaftlichen Institut für Werks- und Betriebsstoffe. "Deshalb brauchen wir eine statistisch valide Datenbank von Körperformen und -größen." Die alten Größentabellen für Bundeswehrbekleidung seien einfach veraltet.

Andere Anforderungen für Bekleidung von Marinesoldaten oder Jetpiloten

Die Bundeswehr erhofft sich verschiedene Vorteile durch die Reihenmessung. "Einsatz-, Dienst- und Ausgehbekleidung sollen verbessert werden", sagt Zimmermann. Größe und Schnitt müsse man an die Soldaten anpassen. Schließlich seien die Anforderungen für Bekleidung in der Marine oft grundlegend anders als für die Bekleidung von Jetpiloten. Auch dafür bietet das Bodyscanverfahren eine Lösung. Denn durch die Vermessung in verschiedenen Positionen können auch Bewegungsabläufe simuliert werden. Um beim Beispiel zu bleiben: Ein Jetpilot hat einen anderen Bewegungsradius als ein Marinesoldat.

Auch Bundeswehrfahrzeuge sollen untersucht werden

In einem zweiten Schritt, so Zimmermann, wolle man auch die Bundeswehrfahrzeuge genauer unter die Lupe nehmen. Heißt: ergonomisch an die körperlichen Voraussetzungen der Soldatinnen und Soldaten anpassen. "Wer in Krisengebieten unterwegs ist, eventuell noch eine Schutzweste trägt, der braucht viel mehr Platz, als wenn er nur mit einer Uniform bekleidet ist", erklärt Zimmermann. Auch hierfür sollen die neuen Datensätze genutzt werden.

Morten Urbaans freut sich auf Projekt-Ergebnis

Morten Urbaans hat sich inzwischen wieder angezogen. Mit 1,95 Meter ist er größer als viele andere Soldaten. Hosen und Jacken seien ihm oft zu kurz, auch in XL, erklärt er lachend. "Aber das geht mir nicht nur bei der Bundeswehr so, sondern im Alltag auch." Er hat bei der Vermessung deshalb gern mitgemacht. "Vielleicht passen die Klamotten dann in Zukunft wenigstens."

