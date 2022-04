Die Rostocker Kliniknannys - mehr als nur ein Herz für Kinder Stand: 07.04.2022 10:44 Uhr Den Publikumspreis beim Deutschen Engagementpreis gewinnt das Projekt im Jahr 2020. Seitdem sind die Rostocker Kliniknannys auch deutschlandweit bekannt. Das ehrenamtliche Projekt wollen jetzt auch Studierende der Universitätsmedizin Greifswald übernehmen. Beitrag anhören 33 Min

von Cornelia Helms, NDR 1 Radio MV

Als die kleine Clara nach fast sechs Monaten Intensivstation endlich nach Hause darf, ist das einer der Momente, die Jana David nicht vergisst. Das Baby musste wegen einer Darmerkrankung gleich nach der Geburt operiert werden, lag seitdem auf der Kinder-Intensivstation der Rostocker Unimedizin. Das war im Spätsommer 2021.

Jana David besuchte Clara regelmäßig als Kliniknanny, immer dann, wenn Claras Mutter nach Hause musste, um sich um die ältere Schwester des Babies zu kümmern. Damit Kinder im Krankenhaus nicht alleine bleiben müssen, hat sich 2015 die Studenteninitiative "Tommy nicht allein" in Rostock gegründet. Jana David ist fast von Beginn an mit dabei, war langjährige Organisatorin und ist heute Vereinsvorsitzende und Stimme des Projekts.

Über 130 Kliniknannys und "Klinikmannys" aus Rostock

Jeden Tag zaubern überwiegend Medizin-Studierende aus Rostock kranken Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Beim Projekt "Tommy nicht allein" engagieren sich mittlerweile mehr als 130 Studierende ehrenamtlich als Kliniknannys. 95 Prozent davon übrigens weiblich, die wenigen Männer im Team sind die "Klinikmannys". Sie alle spielen mit den Kindern, lesen ihnen vor oder trösten sie, wenn sie traurig sind. So entlasten die Kliniknannys nicht nur das Pflegepersonal, sondern unterstützen auch die stark belasteten Eltern der kleinen Patientinnen und Patienten. Denn oft ist das Zuhause weit weg oder es warten noch Geschwisterkinder, die die Eltern brauchen.

Podcast über das preisgekrönten Projekt

In der aktuellen Podcastfolge erzählt Jana David auch davon mit wie viel persönlichem Einsatz das Projekt "Tommy nicht allein" 2020 den Publikumspreis beim Deutschen Engagementpreis gewinnen konnte. Mehr als 9.000 Stimmen hatten die Rostocker gesammelt und bekamen sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Jetzt wollen auch andere Kliniken das Projekt übernehmen. Mehr als dreißig Anfragen hat der Verein mittlerweile bekommen.

Kliniknannys jetzt auch in Greifwald

Als erste andere Klinik will Greifswald das Rostocker Projekt übernehmen. Noch im April beginnt die Zusammenarbeit der Rostocker Kliniknannys mit der Universitätsmedizin Greifswald. Erste Schulungen für Studierende sind geplant, berichtet Jana David und freut sich schon sehr darauf, wenn sie in Greifswald durchstarten können. Mit Spendengeldern hat der Verein bereits Spielsachen und Bücher für die Uniklinik gekauft. So könnten bereits Ende April die ersten Greifswalder Kliniknannys Kindern den Krankenhaus-Aufenthalt erleichtern.

In der aktuellen Folge unseres Regionalpodcasts "Dorf-Stadt-Kreis: Die Rostocker Kliniknannys - mehr als nur ein Herz für Kinder" erzählt Jana David von den eindrücklichsten Erlebnissen im Krankenhaus mit den Kindern, um die sie und ihre Mitstreiterinnen sich kümmern. Außerdem berichtet sie davon, wie der Deutsche Engagementpreis die Arbeit der Rostocker Kliniknannys verändert hat und was sie mit dem neu gegründeten deutschlandweiten Verein "Tommy nicht allein" jetzt alles planen.

Ihr Themenvorschlag für den Podcast Ihre Daten Anrede: Keine Anrede Frau Herr Vorname: * Nachname: * PLZ / Ort: * Straße / Nr.: Telefon: E-Mail: * Ihre Nachricht Betreff: * Nachricht: * Datei anhängen (optional): Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.04.2022 | 14:00 Uhr