Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern wählt neue Parteispitze Stand: 19.03.2022 07:47 Uhr Die 21-jährige Vanessa Müller will die neue Frau an der Spitze der Partei werden. Außerdem soll die Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine ein wichtiges Thema auf dem heutigen Parteitag sein.

Nach zwei Amtszeiten an der Parteispitze machen Wenke Brüdgam und Torsten Koplin Schluss. Sie kandidieren nicht noch einmal. In ihre Amtszeit fällt das schlechteste Abschneiden der Partei bei einer Landtagswahl.

Newcomerin will Parteichefin werden

Vanessa Müller möchte die neue Parteichefin werden. Die 21-Jährige wurde in Schwerin geboren und studiert Politikwissenschaften in Rostock. Sie ist die einzige Bewerberin und will die Linke gemeinsam mit einem alten Hasen zurück in die Erfolgsspur führen: Peter Ritter, der nach 27 Jahren im Landtag eigentlich ruhiger treten wollte.

Nun kandidiert der Stavenhagener erneut für den Parteivorsitz. Den Posten hatte er von 2001 bis 2009 schon einmal inne. Seinem Gegenkandidaten, Thorsten Skott aus Schwerin, werden kaum Chancen eingeräumt. Dieser wollte schon vor einem Jahr Bundesvorsitzender der Linken werden und war gescheitert.

Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine

Außerdem wird mit Spannung die Rede der Vorsitzenden der Linken-Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch erwartet. Bartsch hat seinen Wahlkreis in Rostock. Auf dem Parteitag soll die Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine ein wichtiges Thema sein.