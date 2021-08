Die Corona-Regeln für den Wahltag Stand: 29.08.2021 09:27 Uhr Für die Wahlen am 26. September gelten Masken- und Abstandsregeln. Wähler und Wahlhelfer müssen aber nicht geimpft, genesen oder getestet sein. Als Alternative können die Kreuze auch per Briefwahl gesetzt werden.

Die Bundestags- und Landtagswahl werden am 26. September erstmals unter Corona-Bedingungen stattfinden. Die geltenden Regeln und Hygienemaßnahmen dafür stehen eigens in der Coronaverordnung des Landes. "Jede Wählerin und jeder Wähler ist unabhängig vom Impfstatus und ohne Testpflicht eingeladen, an der Wahl teilzunehmen", heißt es darin. Damit der Wahltag für alle Beteiligten, Wähler und Wahlhelfer, ohne Ansteckungen verläuft, gilt: Lüften, Abstand halten und Maskenpflicht.

Keine 3G-Regel in den Wahllokalen

Die medizinische Maske soll nicht nur im Wahlgebäude, sondern auch davor getragen werden. Ausnahmen gibt es für Kinder unter sechs Jahren und für Menschen, die ein ärtzliches Attest vorweisen können. Ähnlich wie in der Gaststätte sollen Wahlbeobachter Kontaktdaten hinterlassen, um im Infektionsfall die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Für Menschen, die einfach nur wählen gehen wollen, gilt das aber nicht. Um auf den Wahlzetteln die Kreuze zu hinterlassen, werden Stifte vor Ort sein. Sie werden zwar regelmäßig desinfiziert, dennoch gibt es die Empfehlung einen eigenen Stift mitzubringen. Außerdem ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es wird jedoch keine 3G-Regel geben - die Wähler, Wahlbeobachter und Wahlhelfer müssen also nicht geimpft, genesen oder getestet sein. Um vollständig auf der sicheren Seite zu sein, kann auch per Briefwahl abgestimmt werden.