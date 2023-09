Dicker Fang: Angler zieht mit Freunden Trabi aus Peene in Demmin Stand: 22.09.2023 11:00 Uhr Ein 36-jähriger Angler hat mit Freunden einen Trabant aus der Peene in Demmin gezogen. Die Gruppe nahm die Bergung des Autos spontan vor, nachdem der Haken des Anglers sich mehrfach unter Wasser verfangen hatte.

Eine Gruppe von Männern hat am Mittwoch einen Trabant aus der Peene "gefischt". Tatsächlich begann die spontane Bergungsaktion mit dem Angelausflug eines 36-Jährigen an das Peeneufer am Bollwerk in Demmin.

Freunde helfen bei Bergung

Laut Polizei wollte der Mann eigentlich Fische an Land ziehen, sein Haken verfing sich jedoch mehrfach an einem Gegenstand im Wasser. Er beschloss, dem Problem im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen. Gemeinsam mit Freunden zogen sie den zu diesem Zeitpunkt unbekannten Gegenstand aus dem Fluss. Dazu ertüchtigten die Männer ein privates Fahrzeug. Sie machten einen ungewöhnlichen Fang: Es handelte sich um ein Autowrack, das augenscheinlich viele Jahre dort in der Peene gelegen hatte.

Polizei identifiziert Fahrzeug als Trabi

Das improvisierte Bergungsteam informierte selbst die Polizei. Die Beamten stellten schließlich fest, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Trabi handelt und ordneten das Kennzeichen des DDR-Wagens der Müritz-Region zu. Eine Überprüfung des Kennzeichens und auch der Fahrzeugidentifikationsnummer habe jedoch keinen Treffer ergeben. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen habe die Stadt Demmin mit Unterstützung des THW das Fahrzeug sachgemäß entsorgt.

