Deutschlands bester Zuchtbulle lebt in Woldegk Stand: 05.02.2022 10:02 Uhr Ein unabhängiges Rechenzentrum hat ihn bei der sogenannten „Zuchtwertschätzung“ zum dritten Mal nacheinander auf den ersten Platz gesetzt. Der knapp zwei Jahre alte Bulle aus Mecklenburg-Vorpommern gehört zur Milchvieh-Rasse "Holstein".

Etwa 700 Kilogramm schwer, Kreuzbeinhöhe 1,5 Meter, schwarz-weiß-gefleckt. So steht der Jungbulle Foreman in seiner etwa 25-Quadratmeter großen Box und frisst. Es gibt: "Kraftfutter vermischt mit so ein bisschen Müsli. Das fressen die Bullen super gern und das führt auch dazu, dass die Bullen sehr gut Sperma geben", erklärt Sabine Krüger. Sie ist Geschäftsführerin der RinderAllianz Woldegk im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Hoffnungsträger im Stall

Foreman sei aktuell der größte Hoffnungsträger in ihrem Stall. Denn sein Sperma könne über mehrere Jahre vermarktet werden. "Foreman ist ein Bulle, der sehr, sehr viel Leistung vererbt", so Krüger.

Kühe, die von ihm abstammen, könnten viel Milch mit viel Eiweiß und genügend Fett geben. Das sei bei Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr beliebt. Außerdem werden die Kühe laut der Geschäftsführerin lange gesund bleiben.

Art und Weise der Haltung ist wichtig

Die wertvollen Faktoren wurden bei Foreman bereits als Kalb festgestellt. Dabei reicht eine Genprobe, um künftige Vererbungsmerkmale herauszufinden.

Aber auch die Art und Weise, wie Foreman gehalten wird, beeinflusst seine Leistungskraft, sagt Betriebstierärztin Claudia Wesenauer. "Frische Luft, viel Licht, sie haben Ausläufe." Es gibt sogar ein Solarium für die Bullen, damit sie auch in den Wintermonaten warm und trocken Vitamin D bekommen.

Kaufpreis von 40.000 Euro

Dreimal pro Woche kann Foreman absamen. Nur das qualitativ hochwertigste Sperma besteht den anschließenden Labortest. Das wird dann verdünnt, portioniert, eingefroren und weltweit verkauft.

Von einem Zuchtbullen wie Foreman wird erwartet, dass er etwa vier Jahre lang Samen produziert, der vermarktet werden kann. So soll der Superbulle seinen Kaufpreis von 40.000 Euro mehrfach wieder einbringen.

