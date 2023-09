Stand: 29.09.2023 07:43 Uhr "Deutschland rettet Lebensmittel" auch in MV

Im Rahmen der vierten bundesweiten Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern Workshops, Vorlesungen und Infostände. Schwerpunkt in diesem Jahr: Kochen nach Maß. Lebensmittelabfälle entstehen laut Bundeswirtschaftsministerium vor allem in Privathaushalten, etwa weil zu große Portionen gekocht werden. In Feldberg kochen Landfrauen mit Grundschülern, auch um ihnen zu zeigen, wie wertvoll Lebensmittel sind. In Rostock bietet die Verbraucherzentrale einen Workshop zur Kalkulierung eines Einkaufs für angehende Kaufleute im Einzelhandel an. Auch schickt die Verbraucherzentrale ein Infomobil nach Rostock, Schwerin und Greifswald. Experten informieren dort, wie bedarfsgerechter und resteärmer gekocht werden kann.

