Deutschland Tour der Radprofis startet im August in Stralsund Stand: 13.04.2021 13:57 Uhr Im vergangenen Jahr wurde sie abgesagt, in kommenden August aber soll sie stattfinden: Die Deutschland Tour der Radsportler startet diesmal in Stralsund.

Deutschlands beste Radsprinter werden am 26. August vor dem Ozeaneum in Stralsund beim Start der Deutschland Tour dabei sein. Davon jedenfalls gehen die Organisatoren des Radrennens aus. Die erste Etappe führt sie zunächst nach Rostock, wo eine Sprintwertung eingeplant ist. Nach insgesamt 191 Kilometern werden sie am Nachmittag im Ziel in Schwerin erwartet. Diese Etappe ist die einzige in Mecklenburg-Vorpommern. Danach reist der Pulk weiter nach Sachsen-Anhalt.



Insgesamt 730 Kilometer an vier Tagen

Die Etappen zwei, drei und vier absolvieren die Sportler von Sangershausen über Ilmenau und Erlangen nach Nürnberg. Sportlicher Leiter der Deutschland Tour ist der mehrfache Deutsche Meister Fabian Wegmann. Er hofft auf insgesamt 132 Teilnehmer auf der insgesamt etwa 730 Kilometer langen Strecke. Die Radprofis haben Ende August die Tour de France und die Olympischen Sommerspiele hinter sich. Zeitgleich wird die Vuelta in Spanien gefahren. Sie ist aber keine Tour für Sprinter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.04.2021 | 14:00 Uhr