Deutschland-Ticket startet in MV Stand: 01.05.2023 07:08 Uhr Heute startet auch in Mecklenburg-Vorpommern das Deutschland-Ticket. Damit können Reisende alle Regionalzüge, Straßenbahnen, Busse sowie S- und U-Bahnen deutschlandweit nutzen.

Das zunächst für 49 Euro angebotene Monatsabo erlaubt allen Inhabern die Nutzung des Nahverkehrs in Bus und Bahn im gesamten Bundesgebiet. Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Schwerin gibt es einige Sonderregelungen. So werde das Azubi-Ticket und das Senioren-Ticket als Zuschussförderung in das Deutschland-Ticket überführt. Für Auszubildende kostet das 49-Euro-Ticket damit bereits mit dem Start monatlich nur 29 Euro, dies soll im Verlauf des dritten Quartals auch für Senioren gelten. Ausführliche Informationen zum 49-Euro-Ticket gibt es auch auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

Lösung für Studierende steht noch aus

Studierende müssen der Landesregierung nach auf eine Einigung auf Bundesebene hoffen, einzig in Rostock gibt es eine Zuzahlungslösung für das bestehende Semesterticket. Unter dem Strich ist dies für die Studentinnen und Studenten aber nicht günstiger.

Unterschiede beim Vertrieb

Wegen des nur eingleisigen Ausbaus der Bahnstrecke Rostock-Stralsund können Deutschland-Ticket-Inhaber auf dieser Strecke auch den Fernverkehr nutzen. Das Ticket ist zudem auch auf den Fähren im Land gültig, die als Nahverkehr ausgewiesen sind. Hierzu gehört unter anderem die Verbindung zur Insel Hiddensee sowie die Fähren im Rostocker Stadtverkehr. Wer vom Angebot überzeugt ist, dem wird der Kauf jedoch nicht unbedingt leicht gemacht: Laut der VMV wird dies von den verschiedenen Verkehrsbetrieben unterschiedlich gehandhabt. Manche setzen demnach rein auf den Vertrieb via App, manche bieten nur den Verkauf am Schalter oder beides an. Für sehr kleine Unternehmen lohne sich der Vertrieb gar nicht.

Günstiger für Schüler in LUP, App-Probleme in NWM

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim zahlen Schüler sogar nur 19 Euro für das Ticket. Nach Kauf des Deutschlandtickets würden 30 Euro wieder erstattet, so der Kreis. Im Kreis Nordwestmecklenburg war das Deutschlandticket bis zuletzt noch nicht über das Busunternehmen Nahbus beziehbar. Die dazu notwendige App sei von Google noch nicht freigegeben worden.

Meyer: Startschuss für "Mobilitätsoffensive"

Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) knüpft an die Einführung des Deutschland-Tickets große Erwartungen und sieht sie als Startschuss für eine "Mobilitätsoffensive" im Nordosten mit flächendeckenden, dicht getakteten Bahn- und Busangeboten sowie Rufbussen.

