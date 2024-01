Deutscher Wetterdienst warnt vor Eisregen und Glatteis Stand: 12.01.2024 15:11 Uhr Der Deutsche Wetterdienst warnt vor überfrierendem Sprühregen, der in Mecklenburg-Vorpommern vor allem in der Nacht zum Sonnabend zu gefährlichem Glatteis führen kann.

Der Deutsche Wetterdienst hat vor gefrierenden Sprühregen gewarnt, der in der Nacht zum Sonnabend vor allem im Binnenland Mecklenburg-Vorpommerns gebietsweise gefrieren und zu Glatteis auf Straßen und Wegen führen kann. In einigen Regionen könnte der Sprühregen bereits am Freitagnachmittag einsetzen. Am Samstagmorgen werde sich die Situation nach und nach entspannen, hieß es.

NDR Wetterexperte kann keine Region ausschließen

Wie NDR Wetterexperte Uwe Ulbricht erläuterte, kommt von Norden her eine Warmfront auf Mecklenburg-Vorpommer zu. Wenn aus dieser Warmfront Niederschlag durch die darunter liegende unterkühlte Luftschicht fällt, bilde sich am Boden sofort Eis. Von diesem Risiko könne er "keine Region ausschließen", das ganze Land werde "mehr oder weniger davon betroffen sein". An welchen Orten es glatt wird, hänge davon ab, wie kalt der Boden ist und wie viel Regen oder Sprühregen darauf fällt.

