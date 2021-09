Deutscher Mühlentag in MV: Zehn historische Mühlen laden ein Stand: 11.09.2021 17:29 Uhr 150 Wassermühlen und 120 Windmühlen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Einige sind am Sonntag für Publikum zugänglich und bieten Führungen und kleine Feste an.

Für Interessierte sind am Sonntag die Mühlen in Klockenhagen, Rüting, Greifswald, Anklam, Kröpelin, Roidin, Pudagla, Bretwisch und Rövershagen geöffnet. Eine Premiere gibt es in Malchow: Dort dreht sich am Sonntag die Windmühle erstmalig seit über 30 Jahren wieder. Der Mühlenverein will mit dem Mühlentag die technischen und historischen Zeugnisse der Bauwerke erhalten. Der Verein kritisiert, das nach wie vor viele Mühlen gefährdet sind und beklagt zudem das Dickicht bei Förderprogrammen.

Zeitgleich Tag des offenen Denkmals

Normalerweise findet der Mühlentag jedes Jahr zu Pfingsten statt. In diesem Jahr jedoch hat sich der Mühlenverein dazu entschieden, den Mühlentag mit demTag des offenen Denkmalszu verknüpfen. 90 Windmühlen, 90 Wassermühlen sowie 30 Dampf- oder Motormühlen stehen in Mecklenburg-Vorpommern auch unter Denkmalschutz. Bereits seit 1994 öffnen anlässlich des Aktionstages jedes Jahr bundesweit mehr als 1.000 deutsche Mühlen ihre Türen.

