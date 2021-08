Stand: 28.08.2021 13:49 Uhr Deutscher Angelfischerverband: Neuer Präsident kommt aus Hagenow

Klaus Dieter Mau aus Hagenow engagiert sich schon lange im Landesanglerverband, außerdem war er Vizepräsident des bundesweiten Verbandes. Jetzt steht der Pensionär an der Spitze des Dachverbandes mit rund 500.000 Mitgliedern und 9.000 Vereinen. Mau will sich für den Erhalt der Angelfischerei in ganz Deutschland einsetzen. Angeln sei ein Kulturgut und generationenübergreifendes Hobby. | 03.01.2021 20:00