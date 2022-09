Stand: 02.09.2022 15:17 Uhr Deutsche und polnische Polizisten stellen geklautes Wohnmobil sicher

Kriminalpolizisten aus Anklam und Stettin haben den Diebstahl eines Wohnmobils aufgeklärt. Das Fahrzeug im Wert von rund 30.000 Euro war vor rund einer Woche in Greifswald gestohlen worden. Es konnte elektronisch geortet werden - in Polen. Bei dem Versuch, den Dieb zu stoppen, habe dieser das Wohnmobil und fünf weitere Fahrzeuge in der Region Danzig beschädigt, hieß es. Gegen 29 Jahre alten polnischen Tatverdächtigen wird nun beiderseits der Grenze ermittelt. | 02.09.2022 15:16

