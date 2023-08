Deutsche ReGas und Binzer Anwalt vor Gericht Stand: 17.08.2023 04:57 Uhr Die Anwälte der Gemeinde Binz auf Rügen und der Deutschen ReGas treffen sich am Donnerstag vor dem Landgericht in München. Die Betreiberfirma des LNG-Terminals hatte nach einer Pressemitteilung des Anwalts der Gemeinde eine Unterlassungsklage gegen diesen eingereicht.

Die Deutsche ReGas versucht gerichtlich zu verbieten, dass Anwalt Geulen gewisse Aussagen aus diesem Schreiben weiterhin verbreitet. Die Betreiberfirma streitet ab, Finanzquellen auf den Cayman Islands zu haben. Auch, dass die Investoren des Unternehmens mangelnde Erfahrung in der Energie-Branche hätten. Unwahr sei ebenso, dass eine bestimmte Geschäftsadresse in Baden-Württemberg lediglich eine Briefkastenfirma sei. Die Forderung der Deutschen ReGas, einzelne Aussagen nicht mehr zu veröffentlichen, hatte Geulen zurückgewiesen. Seiner Auffassung nach seien seine Recherchen ein Beleg dafür, dass die Deutsche ReGas kein zuverlässiger Betreiber für das Terminal sei. Die mündliche Verhandlung beginnt Donnerstagmittag. Laut eines Gerichtssprechers soll das Urteil in der darauffolgenden Woche verkündet werden.

Gemeinde Binz reagiert gelassen

Die Gemeinde Binz reagiert nach eigenen Angaben gelassen auf eine Unterlassungsklage der Deutschen ReGas. Im Kern geht es um eine Pressemitteilung, die der Anwalt der Gemeinde vor gut drei Wochen veröffentlicht hat. Er habe dazu zwei Monate lang recherchiert. Die Vorwürfe und Behauptungen in dem Schreiben seien unzutreffend, so der Chef des Aufsichtsrats, Knabe. Er sorge sich um die Reputation des Unternehmens. Deshalb habe die Deutsche ReGas nun juristische Schritte eingeleitet.

