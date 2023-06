Deutsche ReGas bestätigt zweites Spezialschiff für Mukran Stand: 22.06.2023 11:00 Uhr Die Deutsche Regas hat mit dem Bund eine Vereinbarung über das zweite benötigte Regasifizierungsschiff geschlossen.

Die Vorbereitungen für ein LNG-Terminal vor Rügen gehen weiter. Die Deutsche Regas hat sich ein zweites Spezialschiff gesichert. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge mit dem Bund eine Vereinbarung über das zweite benötigte Spezialschiff geschlossen, um Flüssigerdgas nach dem Transport umzuwandeln und in gasförmigem Zustand in das deutsche Netz einzuspeisen.

Schiff liegt noch vor Spanien

Die "Transgas Power" soll zusammen mit der bereits vor Lubmin liegenden "Neptune" am geplanten LNG-Standort vor Mukran eingesetzt werden. Aktuell befindet sich das Schiff noch vor der spanischen Küste. Das Regasifizierungsschiff ist 2021 gebaut worden und fährt unter maltesischer Flagge. Die Kapazität betrage maximal 7,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr.

Bundestag plant Gesetz

Trotz des großen Widerstands auf Rügen hält die Bundesregierung an dem Vorhaben fest, ein Flüssigerdgasterminal zu errichten. Am Mittwoch fand die erste Lesung zum LNG-Beschleunigungsgesetzt im Bundestag statt. Das Gesetz soll in zwei Wochen im Bundestag verabschiedet werden.

