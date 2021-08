Stand: 30.08.2021 13:28 Uhr Deutsche Goalballer um Rostocker Duo Tiede/Rogge scheitern bei Paralympics

Die deutschen Goalballer sind bei den Paralympics überraschend in der Vorrunde gescheitert. Dabei war das Team um die beiden Rostocker Reno Tiede und Felix Rogge mit Goldambitionen gestartet. Gegen China unterlag das Team mit 3:8 - und scheiterte damit letztlich an der schlechteren Tordifferenz. Als Gruppenfünfte und damit -letzte verpassten die Deutschen das denkbar knapp Viertelfinale. Denn jedes Team in der Gruppe hat zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Hätte Deutschland nur mit zwei Toren Unterschied gegen China verloren, wären sie noch im Turnier. | 30.08.2021 13:28