Deutsche Bahn will Bahnhöfe verschönern - auch in MV

Die Deutsche Bahn will noch in diesem Jahr mehr als 160 Bahnhöfe bundesweit verschönern. Das Bundesverkehrsministerium stellt dafür 40 Millionen Euro bereit. Auch Bahnhöfe in Mecklenburg-Vorpommern profitieren davon: Rostock, Rostock Lütten Klein, Schwerin, Neustrelitz, Stralsund und Wismar. Das Geld kommt aus dem Programm zur Bekämpfung der Corona-Folgen und soll vor allem regionalen Handwerksbetrieben zu Gute kommen. Nach Bedarf werden Wände, Bodenbeläge, Treppen, Zäune und Dächer erneuert. | 14.08.2020 19:06