Stand: 29.03.2021 15:26 Uhr Deutlich mehr Baugenehmigungen in MV

Bauunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern können auf mehr Aufträge hoffen. Im vergangenen Jahr gab es landesweit Baugenehmigungen für 6.724 Wohnungen, teilte das Statistische Amt mit. Das waren 7,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Zu dem Plus trug vor allem Rostock bei. Dort wurde der Bau von knapp 1.400 Wohnungen bewilligt, ein Zuwachs von mehr als 25 Prozent. In Schwerin sank die Zahl der Bau-genehmigungen um knapp 4 Prozent. Niedrige Zinsen und staatliche Förderprogramme gelten als Gründe für den aktuellen Bauboom. | 29.03.2021 15:28