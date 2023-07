Stand: 16.07.2023 06:39 Uhr Dettmannsdorf: Ackerbrand durch Entzündung einer Ballenpresse

Bei einem Brand auf einer Ackerfläche zwischen Dettmannsdorf und Altenwillershagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Sonnabend ist erheblicher Schaden entstanden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort stand ein Traktor mit einer dahinter befindlichen Ballenpresse in Flammen. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf die angrenzende Ackerfläche eines Stoppelfeldes übergegriffen. Nach Angaben der Feuerwehr ist von einer Selbstentzündung der Ballenpresse auszugehen. Es entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Vor Ort befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Altenwillershagen, Trinwillershagen, Pantlitz, Ahrenshagen und Damgarten.

