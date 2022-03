Der große Stein von Altentreptow - Wie geht es weiter? Stand: 17.03.2022 11:51 Uhr Altentreptow will interessanter für Touristen werden. Und deshalb wurde im vergangenen Mai das Alleinstellungsmerkmal der Stadt, der große Stein auf dem Klosterberg, um gut drei Meter angehoben. Jetzt gilt es, den Stein weiter zu vermarkten.

von Konrad Buchwald, NDR MV

"Wenn das Projekt an der Ausführung gescheitert wäre, hätte ich mich hier in Altentreptow nicht mehr sehen lassen brauchen", sagt Volker Bartl und lacht. Er war neun Jahre Bürgermeister der 6.000-Einwohner Stadt an der Tollense und das, was wohl für immer mit ihm verbunden sein wird, ist die Hebung des großen Steins.

In der neuen Folge des Podcasts "Dorf Stadt Kreis" erklärt er, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist: "In einem Biergespräch mit der Wohnungsgesellschaft wurde mir gesagt, dass 1981 in Tonnenheide (Nordrhein-Westfalen) ein ähnlicher Stein gehoben und auch 70 Meter weit bewegt wurde. Und dann habe ich mich gefragt, warum kann das Altentreptow nicht auch?" 2018 hat er seine Idee zum ersten Mal präsentiert. Die Stadtvertreter hätten ihn zunächst für übergeschnappt gehalten, aber nach eingehender Recherche, einem vergleichsweise günstigen Angebot von 180.000 Euro und garantierten 140.000 Euro Fördermitteln, konnte Volker Bartl die Stadtvertung schließlich überzeugen. Die Kosten stiegen aber auf rund 264.000 Euro. Der Bund der Steuerzahler meldete sich zu Wort und so ging die Geschichte vom großen Stein durch ganz Deutschland.

Hebung hat sich gelohnt

Gut zehn Monate später: Bartls ehemalige Stellvertreterin, Claudia Ellgoth, hat mittlerweile den Bürgermeisterposten übernommen. Und sie sagt, die Hebung des Steins habe sich durchaus gelohnt: "Ich bin fast täglich dort unterwegs und es ist eigentlich immer Betrieb. In diesem Sommer bietet der Heimatverein auch Führungen über den Klosterberg an." Tatsächlich halten gerade bei schönem Wetter immer wieder Autos an, viele mit ortsfremden Kennzeichen. Die Besucher gehen zum 450 Tonnen-Koloss, machen Fotos an einem extra dafür aufgestellten Bilderrahmen, gehen vielleicht noch auf den Klosterberg – aber dann fahren sie wieder. "Der Stein ist ein Anfang, aber da muss noch mehr kommen", heißt es oft.

Der Stein war nur Anstoß für mehr

Und es soll auch noch mehr kommen. Es wurde ein Konzept mit 13 Punkten zur Umgestaltung des Klosterbergs entwickelt, die jetzt nach und nach umgesetzt werden, darunter die Sichtbarmachung des alten Klosters, bessere Parkmöglichkeiten und die Neugestaltung des Fritz-Reuter-Turnplatzes. Ganz oben auf der Liste steht bzw. stand der große Stein. Das zweite große Projekt ist ein naturnahes Kleingewässer an der Stelle, wo bis Anfang der 90er Jahre noch eine Badeanstalt war. 950.000 Euro soll das Projekt kosten. "Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr endlich den Fördermittelbescheid bekommen, da warten wir schon eine ganze Weile drauf", sagt Claudia Ellgoth.

Kosten stoßen auf Kritik

Kritik kommt wieder vom Bund der Steuerzahler: "Auch wenn es Fördermittel gibt: Altentreptow kann sich das eigentlich nicht leisten", so Michaela Skott. Sie befürchtet, dass die Baukosten enorm steigen werden und die Stadt dann den Eigenanteil nicht mehr stemmen kann. Bürgermeisterin Ellgoth bestätigt: "Natürlich hat die Stadt zuerst die Pflichtaufgaben zu erledigen. Aber das ist eine Herzensangelegenheit der Altentreptower und so sieht die Stadtvertretung das auch. Ich denke, dass das sehr wohlwollend weiterentwickelt wird." Eine weitere Herzensangelegenheit ist ein Gastronomieangebot auf dem Klosterberg, zumindest saisonweise. "Leider gab es auf unser Interessenbekundungsverfahren noch keine große Resonanz, aber ich bin optimistisch, dass sich das auch bald zeigen wird."

