Stand: 06.02.2024 06:20 Uhr Demos in MV gegen Ampel-Regierung, Inflation, Energiepreise und Ukraine-Krieg

In Wismar haben am Montagabend laut Polizei etwa 120 Menschen demonstriert. Ihre Forderungen unter anderem: ein Ende der aktuellen Bundesregierung und die Reparatur von Nord Stream 2. Lautstark unterstützt wurde die Veranstaltung auf dem Marktplatz von Bauern aus der Region mit sieben Traktoren. Nach Polizeiangaben gab es keine Zwischenfälle. Ähnliche Proteste gab es auch in Rostock mit rund 75, in Güstrow mit 50, in Teterow 65, in Ludwigslust mit 75 und in Parchim mit 50 Teilnehmern.

