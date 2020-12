Stand: 01.12.2020 10:29 Uhr Demos in MV: 1.000 Menschen protestieren gegen Corona-Einschränkungen

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend rund 1.000 Menschen gegen aus ihrer Sicht zu weitgehende Corona-Einschränkungen protestiert. Wie die Polizei mitteilte, gab es Protestaktionen in Rostock, Schwerin, Güstrow, Neubrandenburg, Waren und Stralsund. Mit rund 350 Teilnehmern war die Veranstaltung in Rostock die meistbesuchte. Ganz vereinzelt habe es Gegenaktionen kleiner, linker Gruppen gegeben, die aber problemlos blieben, hieß es.| 01.12.2020 10:29