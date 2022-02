Demos gegen Corona-Politik: Eier- und Böllerwürfe Stand: 01.02.2022 05:44 Uhr Mehrere Tausend Menschen sind bei neuerlichen Protesten gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Es blieb weitgehend störungsfrei - außer in Rostock und Grimmen.

In mehr als 20 Städten Mecklenburg-Vorpommerns gab es am Montag Demonstrationen gegen die Corona-Politik von Bund und Land sowie eine Impfpflicht. Laut Polizei kamen landesweit etwa 9.000 Teilnehmer zu den Versammlungen und Protestzügen.

Böllerwürfe und Ingewahrsamnahmen in Rostock

In Rostock ist die Polizei mehrfach eingeschritten, mehrere Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Obwohl die Ordnungsbehörde mehrere Protestversammlungen untersagt hatte, zogen mehrere Gruppen durch die Innenstadt. Die Lage war laut Polizei angespannt und unübersichtlich, es wurden Böller geworfen. Später hieß es, die Einsatzkräfte hätten Teile der Innenstadt absperren müssen, um Identitäten festzustellen und zu verhindern, dass sich ein Aufzug bildet. Wiederholt hätten Gewaltbereite gezielt die Konfrontation mit der Polizei gesucht. Es seien Strafanzeigen unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen worden.

Polizei in Grimmen mit Eiern beworfen

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen), wo etwa 165 Menschen protestierten, wurden Polizisten aus einer Wohnung heraus mit Eiern beworfen und beleidigt, wie die Polizei mitteilte. In Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) löste die Polizei eigenen Angaben zufolge eine nicht angemeldete Versammlung mit mehr als 120 Teilnehmenden auf. Aufforderungen, Masken zu tragen und Abstände einzuhalten, seien ignoriert worden.

Mehrere Gegenveranstaltungen: Gedenken in Anklam und Stralsund

Die größten Corona-Proteste wurden aus Schwerin mit 1.800 Teilnehmern und Neubrandenburg mit bis zu 1.700 Protestierenden gemeldet. Kleinere Gegenveranstaltungen gab es in Greifswald, Neustrelitz, Stralsund und Anklam. Auf dem Markt in Anklam und in Stralsund wurden viele Kerzen aufgestellt, die an die Toten der Corona-Pandemie erinnern sollten.

