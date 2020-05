Stand: 17.05.2020 16:21 Uhr - NDR 1 Radio MV

Protest gegen Corona-Regeln in Schwerin

Rund 650 Menschen haben in Schwerin bei einer sogenannten Mahnwache gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert. Nach ihrer Ansicht werden dadurch Grundrechte außer Kraft gesetzt. Organisiert wurde die Mahnwache von vier Schweriner Ärzten. Initiativen aus Rostock und aus Vorpommern haben sie unterstützt. Auf dem abgesperrten Areal der Demonstration waren laut einer Ausnahmegenehmigung 300 Teilnehmer zugelassen. Im Umkreis versammelten sich nach Schätzungen der Polizei noch einmal knapp 350 Demonstranten.

Grundrechte angeblich in Gefahr

In Reden auf der Bühne bezweifelten die Organisatoren die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie. Das Land werde derzeit nicht durch Demokratie regiert, sondern durch Verordnungen, behauptete ein Redner. Das Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und das Recht auf Bildung würden durch das Infektionsschutzgesetz ausgebremst. Im Verlauf der Veranstaltung blieb es ruhig. Eine ähnliche Veranstaltung wurde in Schwerin am 1. Mai vorzeitig von den Veranstaltern abgebrochen.

Proteste auch in Greifswald und Rostock

Aus Protest gegen die derzeitigen Corona-Beschränkungen waren bereits am Sonnabend nach Polizeiangaben mehr als 100 Menschen in Greifswald und Rostock auf die Straße gegangen. In beiden Städten wurden die Proteste von Gegendemonstrationen begleitet.

