Stand: 31.01.2023 07:08 Uhr Demonstrationen in MV: Rund 1.300 Menschen auf den Straßen

In Mecklenburg-Vorpommern hat es auch am Montag Abend wieder zahlreiche Demonstrationen gegeben. Wie die Polizei informierte, waren insgesamt etwa 1.300 Menschen unterwegs, um unter anderem gegen die Corona-Auflagen und gegen die drohenden Preissteigerungen bei der Energieversorgung zu protestieren. Friedlich demonstriert wurde unter anderem in Rostock, Wismar, Teterow, Parchim, Neubrandenburg, Waren, Grimmen, Stralsund, Barth und Neustrelitz. Die größte Versammlung mit rund 300 Teilnehmern fand in Rostock statt. Alle Versammlungen verliefen laut Polizei ohne Störungen.

