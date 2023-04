Stand: 04.04.2023 05:14 Uhr Demonstrationen gegen Inflation und Krieg

In Mecklenburg-Vorpommern hat es am Montagabend erneut mehrere Demonstrationen gegeben, bei denen es unter anderem um die aktuelle Politik, die anhaltende Inflation und den Ukraine-Krieg ging. Insgesamt beteiligten sich laut Polizei mehr als 1.300 Menschen an den Protesten. Die größte Versammlung fand mit rund 240 Teilnehmenden in Rostock statt. Es habe keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.04.2023 | 05:00 Uhr