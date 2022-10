Stand: 03.10.2022 19:37 Uhr Demonstrationen gegen Energiepolitik in mehreren Städten in MV

In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns sind am Montag wieder Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Energiepolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. In Schwerin gab die Polizei die Teilnehmerzahl zu Beginn der Veranstaltung mit 2.500 an, in Neubrandenburg beteiligten sich mehrere hundert Menschen an dem Protest.

