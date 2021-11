Stand: 30.11.2021 07:13 Uhr Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

In mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern hat es am Montagabend Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Nach Polizeiangaben gingen in Rostock etwa 900 Menschen auf die Straße, in Greifswald etwa 300 und in Neubrandenburg etwa 240. Die Demonstrierenden wandten sich unter anderem gegen die kommenden Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, aber auch gegen die sogenannten 2G und 2G-Plus-Regeln - und gegen das Impfen im Allgemeinen. Den Angaben zufolge blieben die Protestveranstaltungen friedlich. | 30.11.2021 07:13